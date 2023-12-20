Жильцы обрушившегося в Петербурге дома рассказали, что власти района тянули с ремонтом

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Житель обрушившегося в центре Санкт-Петербурга дома рассказал, что здание несколько лет находилось в критическом состоянии, однако администрация района даже не собиралась проводить капитальный ремонт, сообщает "Газета.ру".

По его словам, за несколько дней до ЧП в доме на Гороховой улице прорвало трубу и обрушилась стена. После этого начало затапливать подвал, и жильцы вызывали аварийные службы.

"В эти же дни начали приезжать из администрации и МЧС. Люди сами выходили на улицы, так как долго ожидали аварийную службу. Администрация района несколько лет мурыжила отписками и кормила обещаниями жильцов", – подчеркнул он.

Мужчина добавил, что сперва сыпалась штукатурка снаружи, затем начала рассыпаться внутри. Он отметил, что в этом году трещины были настолько широкие, что туда вмещалась кисть руки.

"Несколько лет жильцы писали письма, жалобы, просили отремонтировать здание. Был период, когда даже выделялись какие-то средства на ремонт дома, какие-то деньги собирали с жильцов, но ни денег, ни ремонта не было", – отметил он.

В октябре этого года межведомственная комиссия вручила жальцам решение, по которому аварийным признали не дом, а именно квартиры.

Другая жительница дома сообщила, что незадолго до обрушения обращалась в администрацию района, но ей ответили, что капитального ремонта дома пока не планируется, а вместо этого будет делаться поддержка дома.

"После этого мы из окна квартиры соседнего, 75-го дома увидели, что они поставили деревянные подпорки и огородили их деревянным забором", – рассказала она.

Об обрушении дома девушка ночью узнала от своих знакомых, а утром снова решила обратиться к властям района. В ответ ей сообщили, что разбираются и создадут комиссию по этому поводу.

Ранее следственные органы начали проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга. Доследственную проверку проводит следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел ночью 20 декабря 2023 года по адресу улица Гороховая, дом 73.

По данным ведомства, дом является нежилым, расселенным. По предварительной информации, при обрушении никто не пострадал. Доклад об обстоятельствах случившегося будет представлен председателю СК РФ.

Из примыкающего жилого дома были эвакуированы 27 человек. Штаб по ликвидации последствий возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Сейчас на месте инцидента работают специалисты МЧС, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов.

Беглов добавлял, что два расселенных подъезда обрушились в 01:58 20 декабря. Причем последнего жильца уговорили переехать в гостиницу накануне. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов находятся сейчас в гостиницах.

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