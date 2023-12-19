Часть трубопровода обрушилась на химзаводе в нижегородском Дзержинске

Фото: телеграм-канал "МЧС Нижегородской области"

Часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

Отмечается, что предприятие расположено в районе Восточного шоссе. Инцидент произошел 18 декабря в 22:55 по московскому времени в результате нарушения технологического процесса.

Разрушилась часть конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода, уточнили в сообщении. Площадь разрушения – 120 квадратных метров, угрозы дальнейшего разрушения нет, возгорания не произошло.

По информации ведомства, никто не погиб, есть один пострадавший, его направили на амбулаторное лечение. Причины случившегося устанавливаются.

В пресс-службе администрации Дзержинска заявили, что угроза городу отсутствует, передает РИА Новости.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве.

Кроме того, на руднике в городе Удачном Якутии случился выброс метана. Предварительно, в результате инцидента пострадали пять человек, трое из них погибли.

Столб оранжевого дыма заметили над Челябинским металлургическим комбинатом