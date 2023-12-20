СК начал проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Следственные органы начали проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ГСУ СК РФ.

Отмечается, что доследственную проверку проводит следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел ночью 20 декабря 2023 года по адресу улица Гороховая, дом 73.

По данным ведомства, дом является нежилым, расселенным. По предварительной информации, при обрушении никто не пострадал. Доклад об обстоятельствах случившегося будет представлен председателю СК РФ.

По данным РИА Новости, из примыкающего жилого дома были эвакуированы 27 человек. Штаб по ликвидации последствий возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас на месте инцидента работают специалисты МЧС, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Беглов добавлял, что два расселенных подъезда обрушились в 01:58 20 декабря. Причем последнего жильца уговорили переехать в гостиницу накануне. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов находятся сейчас в гостиницах.

Между тем в администрации города сообщили о приостановке движения по Гороховой улице после обрушения здания.

Ранее ГУ МЧС РФ по городу передало информацию об обрушении шестиэтажного нежилого дома. В ведомстве уточнили, что организованы работы по разбору обрушившихся конструкций.

До этого в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве произошло частичное обрушение потолка. В столичной прокуратуре уточнили, что информации о пострадавших в результате обрушения конструкции не поступало.

Часть потолка обрушилась в ТЦ "Авеню" на проспекте Вернадского