Шестиэтажный дом обрушился в Санкт-Петербурге – МЧС

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Шестиэтажный нежилой дом обрушился в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на улице Гороховой. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что здание было расселено, сведения о пострадавших не поступали. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций.

Ранее часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске. По информации МЧС, никто не погиб, есть один пострадавший, его направили на амбулаторное лечение. Причины случившегося устанавливаются.

До этого в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве произошло частичное обрушение потолка. В столичной прокуратуре уточнили, что информации о пострадавших в результате обрушения конструкции не поступало.