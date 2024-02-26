Новости мира: протесты фермеров начались в Индии

Индийские фермеры идут маршем на Нью-Дели. Протестное движение из сотни тракторов возобновили после перерыва. Аграрии требуют, чтобы правительство закупало их продукцию по другим ценам, однако власти согласны лишь на часть требований – повысить стоимость трех из 23 позиций.

Власти Южной Кореи предупредили о приостановке лицензий врачей, которые участвуют в массовых акциях протеста, если они не вернутся к работе до 29 февраля. Заявления об уходе подали порядка девяти тысяч ординаторов и интернов. Они требуют отменить увеличение квоты на медобразование в университетах. По мнению протестующих, это понизит качество знаний и при этом повысит конкуренцию.

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