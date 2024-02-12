Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 07:30

В мире

Новости мира: стрельба произошла в евангелистской церкви в Техасе

Новости мира: стрельба произошла в евангелистской церкви в Техасе

Стая бродячих собак напала на девочку в Нижнем Тагиле

Пожар на рынке потушили в Кабардино-Балкарии

Два внедорожника провалились под лед Байкала

Пожар в Тольятти локализовали на площади 800 квадратных метров

Пожар площадью 2 тыс "квадратов" на рынке произошел в Кабардино-Балкарии

В Тольятти загорелся гостиничный комплекс

Гибель жителя Индии от нападения слона привела к протестам

Новости регионов: молния ударила в телебашню в Новосибирске

Новости мира: в Китае отметили первый день нового года

В американском штате Техас произошла стрельба в евангелистской церкви города Лейквуд. По данным СМИ, на службу ворвалась женщина с пятилетним ребенком и охотничьим ружьем. В результате перестрелки с полицией она была убита, а мальчик получил тяжелые ранения. Один прихожанин пострадал.

В Индонезии футболист погиб от удара молнией. Во время товарищеского матча непогода нанесла удар вблизи трибун, а через несколько минут заряд попал в 30-летнего игрока клуба "Перискас Субанг". Он скончался по дороге в больницу.

Польские фермеры устали ждать ограничений на ввоз дешевого украинского зерна в Европу и решили заблокировать границу с Украиной при помощи своей техники и покрышек. Они обещают держать блокаду в течение месяца. Известно, что в очередях на пропускных пунктах стоят тысячи фур.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика