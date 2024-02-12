Новости мира: стрельба произошла в евангелистской церкви в Техасе

В американском штате Техас произошла стрельба в евангелистской церкви города Лейквуд. По данным СМИ, на службу ворвалась женщина с пятилетним ребенком и охотничьим ружьем. В результате перестрелки с полицией она была убита, а мальчик получил тяжелые ранения. Один прихожанин пострадал.

В Индонезии футболист погиб от удара молнией. Во время товарищеского матча непогода нанесла удар вблизи трибун, а через несколько минут заряд попал в 30-летнего игрока клуба "Перискас Субанг". Он скончался по дороге в больницу.

Польские фермеры устали ждать ограничений на ввоз дешевого украинского зерна в Европу и решили заблокировать границу с Украиной при помощи своей техники и покрышек. Они обещают держать блокаду в течение месяца. Известно, что в очередях на пропускных пунктах стоят тысячи фур.

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