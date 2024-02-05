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05 февраля, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": более 300 камер ЦОДД следят за безопасностью водного транспорта зимой

"Безопасный город": более 300 камер ЦОДД следят за безопасностью водного транспорта зимой

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Водный патруль ЦОДД актуален и зимой. Даже несмотря на холода, навигация в столице продолжается. Лед только вносит свои коррективы. За порядком следят не только на воде, но и на суше. На помощь приходят технологии – одних только камер наблюдения, которые контролируют акваторию, более 300.

Как работает речной ситуационный центр ЦОДД – в сюжете телеканала Москва 24.

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