"Безопасный город": более 300 камер ЦОДД следят за безопасностью водного транспорта зимой

Водный патруль ЦОДД актуален и зимой. Даже несмотря на холода, навигация в столице продолжается. Лед только вносит свои коррективы. За порядком следят не только на воде, но и на суше. На помощь приходят технологии – одних только камер наблюдения, которые контролируют акваторию, более 300.

Как работает речной ситуационный центр ЦОДД – в сюжете телеканала Москва 24.