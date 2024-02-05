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05 февраля, 18:30

Безопасность

"Мой район. Новости": Мосгаз рассказал, как отличить сотрудников ведомства от мошенников

"Мой район. Новости": Мосгаз рассказал, как отличить сотрудников ведомства от мошенников

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В Мосгазе рассказали, как отличить сотрудников ведомства от аферистов. Специалисты проводят работы строго по графику плановых проверок, даты которых можно найти на сайте газовой службы или в телеграм-боте.

Как отметила заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева, сотрудников организации можно узнать по темно-синим комбинезонам с надписью "Мосгаз". Кроме того, жильцы вправе попросить специалиста предъявить удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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