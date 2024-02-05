"Мой район. Новости": Мосгаз рассказал, как отличить сотрудников ведомства от мошенников

В Мосгазе рассказали, как отличить сотрудников ведомства от аферистов. Специалисты проводят работы строго по графику плановых проверок, даты которых можно найти на сайте газовой службы или в телеграм-боте.

Как отметила заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева, сотрудников организации можно узнать по темно-синим комбинезонам с надписью "Мосгаз". Кроме того, жильцы вправе попросить специалиста предъявить удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой.

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