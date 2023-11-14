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14 ноября, 22:00

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе полицейских собак

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе полицейских собак

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Уже больше 100 лет собаки являются незаменимыми помощниками на службе в правоохранительных органах. Часто они оказываются эффективнее, чем многие современные технические средства.

Основная задача собак в подразделениях транспортной полиции и внутренних войсках МВД – поиск и обнаружение наркотиков и взрывчатых веществ. Как готовят к службе четвероногих помощников сотрудников полиции – в эфире телеканала Москва 24.

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