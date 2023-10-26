26 октября, 18:09Безопасность
В МЧС призвали не оставлять под подушками телефоны на зарядке
Фото: 123RF/phonruang
Нельзя оставлять устройства, подключенные к источнику питания, под подушками, поскольку они могут спровоцировать пожар, предупредил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров. Его слова приводит ТАСС.
Он призвал граждан всегда следовать инструкциям, которые прилагаются к гаджетам, и использовать для зарядки только сертифицированные устройства.
"Смартфоны, пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами нельзя заряжать ночью и класть их под подушку во избежание пожаров", – подчеркнул он.
Бобров добавил, что телефон следует отключать от сети, когда он зарядился на 100%. Он объяснил, что длительное подключение устройства к источнику питания может привести к пожару. По его словам, риск возгорания выше у тех устройств, которые часто падают или подвержены ударам.
"Единственный способ потушить горящий прибор с литий-ионным аккумулятором – полностью погрузить его в воду", – резюмировал Бобров.
Ранее специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рекомендовал не разряжать аккумулятор смартфона ниже 20%, а также регулярно чистить оперативную память.
Кроме того, он призвал не пытаться охладить смартфон в холодильнике и не ставить его на зарядку при перегреве. Специалист подчеркнул, что любые экстремальные температуры оказывают негативное влияние на аккумулятор.
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