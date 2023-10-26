В МЧС призвали не оставлять под подушками телефоны на зарядке

Фото: 123RF/phonruang

Нельзя оставлять устройства, подключенные к источнику питания, под подушками, поскольку они могут спровоцировать пожар, предупредил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров. Его слова приводит ТАСС.

Он призвал граждан всегда следовать инструкциям, которые прилагаются к гаджетам, и использовать для зарядки только сертифицированные устройства.

"Смартфоны, пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами нельзя заряжать ночью и класть их под подушку во избежание пожаров", – подчеркнул он.

Бобров добавил, что телефон следует отключать от сети, когда он зарядился на 100%. Он объяснил, что длительное подключение устройства к источнику питания может привести к пожару. По его словам, риск возгорания выше у тех устройств, которые часто падают или подвержены ударам.

"Единственный способ потушить горящий прибор с литий-ионным аккумулятором – полностью погрузить его в воду", – резюмировал Бобров.

Ранее специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рекомендовал не разряжать аккумулятор смартфона ниже 20%, а также регулярно чистить оперативную память.

Кроме того, он призвал не пытаться охладить смартфон в холодильнике и не ставить его на зарядку при перегреве. Специалист подчеркнул, что любые экстремальные температуры оказывают негативное влияние на аккумулятор.



"Актуальный репортаж": в Роскачестве предупредили об опасности портативных аккумуляторов