Эксперт рассказал, когда зарядное устройство может быть смертельно опасно

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Зарядное устройство нельзя использовать, если оно даже минимально повреждено или намокло. Кроме того, не стоит заряжать девайсы под прямыми солнечными лучами, рассказал Москве 24 IT-специалист, руководитель команды разработки приложений Ваге Закарян.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области, предположительно, от соприкосновения с зарядкой для телефона погиб годовалый ребенок. В бессознательном состоянии его обнаружила мать – рядом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка, сообщили в региональной прокуратуре.

По словам Закаряна, спровоцировать удар током может именно неизолированный провод.





Ваге Закарян IT-специалист, руководитель команды разработки приложения Gem Space Не стоит также приобретать неоригинальную зарядку: она может испортить телефон, привести к скачку напряжения и нанести вред пользователю.

Кроме того, важно соблюдать меры безопасности во время подзарядки. Например, это ни в коем случае нельзя делать в ванной. Вода – проводник электричества, и намокание смартфона или его попадание в наполненную ванную может спровоцировать сильный удар током, вплоть до летального исхода.

"Во время зарядки телефон может нагреваться, поэтому нежелательно, чтобы рядом были другие источники тепла, плюс не нужно класть его на солнце. Также не стоит оставлять провод включенным в розетку просто так: он может перегореть, либо кто-то может пострадать от электричества", – заключил эксперт.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что жара негативно влияет на работу смартфонов. По его словам, на солнце батареи устройств могут вздуться или потечь, пиксели на экранах телефонов выгорают, а корпус некачественного зарядного устройства может расплавиться.