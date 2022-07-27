Россиян предупредили о негативном влиянии жаркой погоды на гаджеты

27 июля, 20:16
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Резкие перепады температуры, чрезмерное нагревание и перегрузки могут оказать негативное влияние на работу гаджета, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Особенно губительны для аппаратуры прямые солнечные лучи. Поэтому лучше не оставлять электронные приборы в машине, на пляже, на другой технике, которая нагревается. Все приборы рассчитаны на работу при комнатной температуре", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".
По словам специалиста, из-за перегрева гаджеты быстрее приходят в негодность. Кроме того, батареи устройств могут вздуться или потечь, пиксели на экранах телефонов могут выгорать под воздействием солнечных лучей, а корпус некачественного зарядного устройства может расплавиться.
Кузьменко рекомендовал при сильном нагревании электроприбора отключить его от систем питания и поместить в тень, при этом не следует пытаться охладить его мешочком со льдом или холодным стаканом.
Также он посоветовал пользоваться только фирменными зарядными устройствами, аккумуляторами и аксессуарами.
Ранее специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рекомендовал не разряжать аккумулятор смартфона ниже 20%, а также регулярно чистить оперативную память.
Кроме того, он призвал не пытаться охладить смартфон в холодильнике и не ставить его на зарядку при перегреве. Специалист подчеркнул, что любые экстремальные температуры оказывают негативное влияние на аккумулятор.
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