Эксперт назвал способы продлить работу аккумулятора без его замены

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Аккумулятор смартфона не следует разряжать ниже 20%, а также необходимо регулярно чистить оперативную память, заявил специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин.

"Рекомендуется телефон не разряжать ниже 20% и держать отметку заряда аккумулятора от 20 до 80%, в некоторых моделях предусмотрено даже до 70, например, как у смартфона производителя Samsung. Даже есть опция в настройках, где можно активировать, это защита аккумулятора", – сообщил он в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, со временем аккумулятор изнашивается и приходит в непригодность, в связи с чем необходимо планку заряда держать в диапазоне от 20 до 70–80%.

Перегрев телефона также может спровоцировать наличие тяжелых по мощности игр, тогда смартфону необходим дать время остыть, иначе он может выйти из строя.

Вакулин также призвал не пытаться охладить смартфон в холодильнике и не ставить его на зарядку при перегреве. Специалист подчеркнул, что любые экстремальные температуры оказывают негативное влияние на аккумулятор.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко призвал перезагружать смартфон хотя бы один раз в неделю во избежание программных сбоев.

При этом важно делать это через полное выключение, оставив устройство без питания на несколько минут. По его словам, это вернет устройству нормальную работоспособность и позволит перезапустить приложения.

