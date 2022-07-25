IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают в сервисных центрах по ремонту смартфонов

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При обращении в сервисный центр по ремонту смартфонов можно столкнуться с мошенничеством, предупредил эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.
По его словам, существует две наиболее распространенные схемы обмана, с одной из которых можно столкнуться, обращаясь в выездные сервисы.
"Там, наверное, около 90% – это мошенничество. Схема там очень простая: приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10–30 тысяч рублей, а после этого ставит клиента перед выбором: или платите, или мастер собирать смартфон не будет. Обычно люди платят", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Также с мошенничеством можно столкнуться и в стационарных сервисных центрах, продолжил Мокеев. Речь идет о случаях, когда смартфону необходим небольшой ремонт, а человеку предлагают заплатить за замену дорогих комплектующих, пояснил он.
"Например, человеку плохо слышно, и он приходит с этой проблемой в сервис. Ему говорят, что надо за 5–7 тысяч рублей заменить микросхему и динамик. Человек соглашается и отдает телефон. А на самом деле они устраняют проблему, почистив сетку динамика. Щеточкой прошлись, и все", – объяснил специалист.
Мокеев рекомендовал не отдавать гаджет в первую попавшуюся мастерскую. По его словам, чтобы не столкнуться с мошенничеством, нужно искать сервисный центр, о котором положительно отзываются другие клиенты.
Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, на что нужно ориентироваться при покупке смартфона. По словам эксперта, самое главное – не покупать дешевый гаджет, рассчитывая на его скорую замену. Он посоветовал выбирать смартфон в среднем сегменте – в диапазоне от 25 до 50 тысяч рублей.
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