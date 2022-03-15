В Роспотребнадзоре назвали способ вернуть деньги за неработающие гаджеты

06:37
Фото: depositphotos/tatsianama
Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы. В противном случае потребитель может предъявить требование о возврате денег, напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Речь идет о смартфонах, бытовых приборах, смарт-часах и фитнес-браслетах, работающих через онлайн-сервисы, при отключении которых товарами уже нельзя пользоваться по назначению.
В Роспотребнадзоре объяснили: если срок службы прибора или гаджета не установлен, то производитель обязан обеспечить работу в течение десяти лет с того дня, как товар был передан потребителю. В частности, изготовитель должен дать гарантии по обеспечению ремонта, технического обслуживания, выпуска и поставок в торговые и ремонтные организации необходимых запасных частей в течение срока производства товара и после его снятия с производства.
Кроме того, если существенный недостаток в работе гаджета появился в течение двух лет со дня покупки, то потребитель может вернуть деньги за некачественный товар. Выплатить деньги покупателю обязан либо продавец, либо изготовитель.
Ранее сообщалось, что российские компании рекомендуют своим сотрудникам отключать автообновления смартфонов из-за возможных блокировок устройств, однако эксперты считают, что крупные производители на это не решатся.
До этого стало известно, что Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: