В Роспотребнадзоре назвали способ вернуть деньги за неработающие гаджеты

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Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы. В противном случае потребитель может предъявить требование о возврате денег, напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Речь идет о смартфонах, бытовых приборах, смарт-часах и фитнес-браслетах, работающих через онлайн-сервисы, при отключении которых товарами уже нельзя пользоваться по назначению.

В Роспотребнадзоре объяснили: если срок службы прибора или гаджета не установлен, то производитель обязан обеспечить работу в течение десяти лет с того дня, как товар был передан потребителю. В частности, изготовитель должен дать гарантии по обеспечению ремонта, технического обслуживания, выпуска и поставок в торговые и ремонтные организации необходимых запасных частей в течение срока производства товара и после его снятия с производства.

Кроме того, если существенный недостаток в работе гаджета появился в течение двух лет со дня покупки, то потребитель может вернуть деньги за некачественный товар. Выплатить деньги покупателю обязан либо продавец, либо изготовитель.

Ранее сообщалось, что российские компании рекомендуют своим сотрудникам отключать автообновления смартфонов из-за возможных блокировок устройств, однако эксперты считают, что крупные производители на это не решатся.

До этого стало известно, что Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.