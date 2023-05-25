МЧС предупредило об опасности оставленных без присмотра на зарядке телефонов и пауэрбанков

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Россиянам напомнили об опасности оставленных без присмотра на зарядке телефонов и пауэрбанков. Замначальника департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов рассказал, что устройства, подключенные к питанию от электросети, часто становятся причиной пожаров.

"У нас порядка 34% пожаров происходят из-за электрооборудования и электрических сетей. Например, очень актуальны сейчас пауэрбанки и телефоны. Поэтому говорим, чтобы не оставляли их без присмотра на зарядке, так как они могут взорваться", – цитирует его ТАСС.

По его словам, причиной возгораний также бывает перехлест проводов на линиях электропередачи.

Ранее МЧС призвало россиян не заряжать гаджеты ночью из-за риска пожаров. Ведомство рекомендовало использовать только сертифицированные зарядные устройства и посоветовало отключать гаджеты от сети, если они зарядились на 100%. Также не стоит класть телефоны под подушку.

Спасатели рассказали, что в прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств.

