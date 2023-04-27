В России участились случаи взрывов телефонов под подушкой

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Оставленные под подушкой, на солнце или в заднем кармане телефоны с литий-ионным аккумулятором могут перегреться или получить механические повреждения, после чего произойдет взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств, после которых у пострадавших пользователей остаются ожоги на теле, требующие врачебного вмешательства, сгорают автомобили и дома. <...> Эти устройства могут стать взрывными по неосторожности или из-за халатности производителя", – рассказали в Роскачестве.

В организации объяснили, что гаджеты с литий-ионными аккумуляторами отличаются от других универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в плане обслуживания. Однако из-за резкого перепада температуры такая батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор "надувается", а иногда можно обнаружить течь. Из-за этого любое "повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, после чего последует взрыв".

Чтобы снизить риски, Роскачество порекомендовало пользоваться фирменными зарядными устройствами, не допускать перегрева гаджета, оставляя его под подушкой или на солнце, а также не носить аппарат в заднем кармане во избежание случайных механических повреждений. Кроме того, во время зарядки не следует запускать энергоемкие игры и "тяжелые" процессы, резюмировали в организации.

Ранее МЧС призвало россиян не заряжать телефон ночью, чтобы не создавать риска пожаров. По данным службы, в 2022 году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. В 86% случаев причиной стала неисправность устройств.

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