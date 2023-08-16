IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Цикличные перезагрузки телефона, произвольное выключение при наличии заряженного аккумулятора, зависание и другие признаки могут свидетельствовать о высокой степени износа смартфона. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов телеграм-канала Pochinka blog Виктор Смирнов.

"Кроме очевидных случаев, когда смартфон разбился в хлам и видно, что он мертв, бывают и другие моменты. Первое – когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе – цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе", – сказал он.

В пример эксперт привел iPhone от Apple, у которого при перезагрузке может гореть логотип яблока, однако ничего больше не происходит. С Android происходит то же самое, то есть телефон не может прогрузиться.

Это, по мнению Смирнова, может быть связано с неполадками в материнской плате, в том числе с процессором, памятью устройства или другими комплектующими.

"Нужно ли пытаться реанимировать смартфон в сервисе, зависит от конкретного устройства. Дорогие гаджеты, флагманы, имеет смысл ремонтировать. Если вы купили дешевый телефон за 10–15 тысяч рублей и через два года с ним случилась такая ерунда, ремонт в сервисе выйдет в цену такого же, но работающего б/у устройства", – объяснил блогер.

Ремонт недорогого телефона может иметь смысл только в первый год его использования, после это перестает быть целесообразным, отметил он. При этом в сервис можно обратиться в том случае, если у мастера на руках имеется такой же телефон, его используют в качестве донора.

Отвечая на вопрос, возможно ли продать износившийся смартфон, Смирнов говорит, что, скорее всего, нет и на это есть определенные причины.

"Если телефон не работает и вы отнесете "труп" в сервис, вряд ли его купят. Возможно, кто-то возьмет за бесценок, если это ходовая модель. Но сейчас с запчастями проблем у мастеров нет", – добавил он.

Однако эксперт не исключил, что если появятся проблемы с поставками деталей из Китая, тогда мастера сервисов начнут покупать старые смартфоны.

Ранее Роскачество сообщало, что заряд батареи мобильного телефона может сохраняться дольше, если отключать поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth. Эти функции работают даже в тот момент, когда телефон не используется, что приводит к быстрому расходу заряда, отметили в ведомстве



Число поддельных гаджетов вдвое выросло на маркетплейсах за последний год