Названы регионы России с самыми частыми автомобильными форс-мажорами

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Лидером по количеству страховых случаев с автомобилями по каско из-за стихийных бедствий стала Новосибирская область. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование страховой компании.

На регион пришлось порядка 20% страховых случаев. Еще 19% зафиксировали в Ростовской области, 13% – в Кемеровской области, 9% – в Краснодарском крае и 5,8% – в Чувашии.

Большую часть обращений выявили в июле 2023 года (40%), в мае, сентябре и июне доля подобных случаев составила 20, 17 и 15,6%.

В нештатные ситуации чаще всего попадали автомобили марок Lada, Toyota, Kia и Chery. Средняя сумма страховой выплаты составила 153,5 тысячи рублей.

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