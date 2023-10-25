"Яндекс" тестирует новые правила подачи такси в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис "Яндекс Такси" внедрил новый алгоритм подачи такси в Москве. Теперь если машину вызвали в точку, где запрещена остановка, то пассажиру придется дойти до места разрешенной стоянки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Яндекс".

В компании отметили, что в Москве есть несколько оживленных улиц, на которых стоянка авто запрещена, к примеру, Новый Арбат. Если пользователь попытается заказать туда машину, то приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где не будет никаких ограничений на остановку.

Таким образом, водитель сможет припарковаться, не создавая при этом трудностей для других участников движения, а пассажир – комфортно сесть в такси, подчеркнули в "Яндексе".

Алгоритм внедрили в приложение не так давно. Пока что его тестируют на нескольких улицах столицы, однако скоро его зона работы расширится. Нововведение направлено на соблюдение правил дорожного движения, добавили в компании.

Ранее Дептранс Москвы предложил ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу сведений, содержащих персональные данные, за границу.

До этого сообщалось, что в Госдуме в осеннюю сессию подготовят законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах жилых домов. Автором инициативы выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

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