Жителей Москвы предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов с 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторые автобусные маршруты изменятся в Москве с 11 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, остановка "Деревня Толстопальцево" для автобусов 750, 878, 889, 950 и с162, остановка "Солнцево-Парк" для автобусов 892 и остановка "Град Московский" для автобусов 878, 879, с162 будут работать в обе стороны.

Маршруты 54 и 655к вместо Московской кольцевой автомобильной дороги будут ездить по улице Капотне. Время в пути между этим районом и станцией метро "Люблино" уменьшится. Автобусы будут ходить чаще. Также маршрут 655К в сторону Капотни будет заезжать на "Садовод".

Автобусы 863 с 11 ноября будут ходить в обе стороны по Радужной улице. На Солнечной улице москвичам посоветовали пользоваться маршрутами 446 и 881. Кроме того, жителей столицы призвали пользоваться остановкой "Больница имени Юдина" для автобусов м19 и с820 вместо остановки "Каширское шоссе".

"С 11 ноября автобусы с585 в сторону станции метро "Владыкино" пойдут по улице Академика Комарова. Автобусы будут останавливаться ближе к жилым домам на Большой Марфинской улице. Жителям будет удобнее добираться до поликлиник и МФЦ", – говорится в сообщении.

Также в столице запустят короткие рейсы 928к метро "Алтуфьево" – "Лианозовский электромеханический завод". На данном участке москвичи смогут ездить чаще с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Как отметил Дептранс, вместо остановки "Самотечная площадь" в сторону станции метро "Достоевская" для автобусов м5, м53, с538 и н6 следует пользоваться остановкой "Самотечная улица". Она будет располагаться ближе к перекрестку с Садовым кольцом.

"С 11 ноября автобусы с4 будут заезжать к 150-й детской поликлинике на проспекте 40 лет Октября. Жителям будет удобнее добираться до детской поликлиники", – указал департамент.

Вместе с тем маршрут м79 продлят до 13-й городской больницы, а также введут пересадку на автобус е80.

Ранее новый автобусный маршрут 577к запустили в ТиНАО. Он улучшит дорожную ситуацию в районе ЖК "Эко Бунино" и "Бунинские луга". Местные жители смогут удобно добираться до важных социальных объектов, а также до станции метро "Ольховая".

Более 60 новых электробусов закупят для Москвы до конца ноября