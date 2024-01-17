Опубликован график проверки газовых плит в столичных домах в 2024 году

Компания АО "Мосгаз" предупредила жителей столицы о начале плановых проверок в 2024 году. График техобслуживания газовых плит и другого оборудования опубликовали в интернете.

Такие проверки необходимы, так как срок службы газовой плиты в среднем составляет от 10 до 12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, а также нарушается теплоизоляция духового шкафа. При этом поддержать безопасную работу таких приборов нельзя, нужна замена.

Отмечается, что о приходе специалиста предупреждают заранее. Подробнее о том, как узнать газовщика, – в эфире телеканала Москва 24.