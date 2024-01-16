Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шестая почтовая кампания подошла к финалу в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках, которая продлилась с 18 ноября 2023 по 16 января 2024 года. В этом году зимний волшебник получил на 15% больше писем, чем в прошлом, передает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи просили у Деда Мороза самые разные подарки – от котенка до волшебной палочки. Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в ноябре в 41 парке, в культурных учреждениях и на других площадках были установлены тематические почтовые ящики.

По его словам, отправить письмо волшебнику можно было даже на станциях метро и в аэропорту. В общей сложности Деду Морозу с начала акции написали 114 тысяч посланий, 14 тысяч из которых отправили по электронной почте.

Всего в городе находилось свыше 150 специальных почтовых ящиков. Впервые они появились в аэропорту Шереметьево. Ящики стали самыми большими в истории почтовой кампании Московской усадьбы Деда Мороза.

"Дети просили в подарок современные гаджеты, игрушки, модную одежду и косметику. Среди запросов были не только вещи, но и то, что не купишь за деньги: счастье, здоровье и любовь. Просьбы занимали от нескольких небольших строк до целых страниц", – говорится в сообщении.

Например, шестилетний Максим загадал получить волшебную Золотую Рыбку, которая может исполнить любую мечту. Еще один юный житель столицы приложил целый список подарков для сестры, брата, бабушки и родителей.

В списке нестандартных просьб оказались волшебная палочка, подводная лодка и башенный кран. Наиболее трогательными зимнему волшебнику показались пожелания о домашних питомцах.

Помимо детей, Дед Мороз получал послания и от взрослых. В частности, они просили здоровья, счастья и благополучия, а также мечтали о машинах и квартирах. Жители столицы также присылали подарки волшебнику – поделки, портреты и теплые носки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры столичного метро отправили порядка семи тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники. Пользователи могли бесплатно отправлять послания в любой регион России до конца январских праздников.

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