В России утвердили национальный проект "Беспилотные авиационные системы"

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В России окончательно утвердили нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Он будет опубликован в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Помимо самого нацпроекта, в январе также опубликуют еще пять федеральных проектов, которые входят в его состав.

В секретариате добавили, что в России планируется производить более 32 тысяч авиабеспилотников к 2023 году, согласно прогнозам нового нацпроекта. Это почти в три раза выше текущих объемов производства.

Также планируется, что доля российских БАС составит 70% рынка в этих типах беспилотных авиасистем.

В Минпромторге сообщили, что по итогам 2023 года выпуск БАС со взлетной массой более 1 килограмма может составить 6 тысяч, в 2024 году – 11,7 тысячи.

Объем финансирования нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" до 2030 года составит 696 миллиардов рублей, включая 46,4 миллиарда рублей в 2024 году, 117 и 149 миллиардов рублей в 2025 и 2026 годах соответственно.

В конце июня прошлого года правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Данная стратегия определяет пять ключевых направлений, включая в том числе стимулирование спроса на отечественные беспилотники, разработку и серийный выпуска БАС и создание центров внедрения новых технологий при создании беспилотников.

В июле Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем.

Кубок по беспилотным авиационным системам прошел в Москве