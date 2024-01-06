03:36Безопасность
В России утвердили национальный проект "Беспилотные авиационные системы"
Фото: 123RF/porpeller
В России окончательно утвердили нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Он будет опубликован в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Помимо самого нацпроекта, в январе также опубликуют еще пять федеральных проектов, которые входят в его состав.
В секретариате добавили, что в России планируется производить более 32 тысяч авиабеспилотников к 2023 году, согласно прогнозам нового нацпроекта. Это почти в три раза выше текущих объемов производства.
Также планируется, что доля российских БАС составит 70% рынка в этих типах беспилотных авиасистем.
В Минпромторге сообщили, что по итогам 2023 года выпуск БАС со взлетной массой более 1 килограмма может составить 6 тысяч, в 2024 году – 11,7 тысячи.
Объем финансирования нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" до 2030 года составит 696 миллиардов рублей, включая 46,4 миллиарда рублей в 2024 году, 117 и 149 миллиардов рублей в 2025 и 2026 годах соответственно.
В конце июня прошлого года правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.
Данная стратегия определяет пять ключевых направлений, включая в том числе стимулирование спроса на отечественные беспилотники, разработку и серийный выпуска БАС и создание центров внедрения новых технологий при создании беспилотников.
В июле Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем.
Кубок по беспилотным авиационным системам прошел в Москве
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