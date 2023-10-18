Центр анализа и разработок в области БАС открылся в индустриальном парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем открылся в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра Владимир Ефимов, специалисты центра будут заниматься методической, консультационной и исследовательской деятельностью. Он напомнил, что центр БАС федерального уровня был создан в парке "Руднево" благодаря совместным усилиям министерства промышленности и торговли РФ и "Платформы Национальной технологической инициативы".

"Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей БПЛА и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 году на базе центра выпустят свыше 60 тысяч единиц беспилотников", – добавил заммэра.

Эксперты центра смогут помочь в анализе рынка, подборе площадки для будущего производства, планировании бизнес-процессов, а также окажут содействие в привлечении инвесторов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский обратил внимание, что столица активно помогала в разработке стратегии развития БАС. В программе отдельное внимание уделяется именно открытию научно-практических центров. По словам начальника ведомства, Москва сотрудничает в этом направлении с регионами. Так, уже заключили 11 соглашений.

"В перспективе создание подобных научно-производственных центров по всей России позволит в три раза увеличить общее количество производителей отрасли", – резюмировал он.

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Ранее российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

По прогнозам кабмина, к 2035 году объем рынка беспилотных летательных аппаратов может составить более одного миллиона.



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