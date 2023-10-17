Минпросвещения РФ планирует обеспечить учебными БПЛА 2,4 тысячи школ

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Минпросвещения собирается обеспечить учебными дронами 2 436 российских школ и 190 колледжей в период с 2024 по 2026 год. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В 2024 году предусмотрено оснащение 523 школ, 30 колледжей; в 2025 году предусмотрено оснащение 695 школ и 65 колледжей; в 2026 году предусмотрено оснащение 1 218 школ и 95 колледжей", – сказано в пояснении к проекту.

Такое решение было принято в рамках проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотный авиационные системы", который включен в состав нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", предусматривающим обеспечение школ и колледжей оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных аппаратов.

Сам проект должен быть реализован в период с 2024 по 2030 год. В это время должны поставить учебные БПЛА для 4 872 школ и 380 колледжей.

Ранее российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

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