В РФ предложили ввести в школах связанные с созданием БПЛА дисциплины

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В РФ следует изучить вероятность внедрения в школьную программу обучения предметов, связанных с управлением и конструированием беспилотных летательных аппаратов. Письмо с предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Он также заявил, что властям следует изучить возможность создания внеклассных государственных секций и кружков по этой тематике. В своем обращении Ветров указал, что в последнее время в РФ появился спрос на специалистов, которые работают с БПЛА. По его мнению, интерес к дронам появляется еще в самом раннем возрасте.

"В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920–1930-х годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-летчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза", – приводит текст письма RT.

Ветров добавил, что сейчас в стране есть запрос на специалистов БПЛА, которые будут укреплять обороноспособность и развитие соответствующих направлений промышленности. Он также предложил организовывать государственные состязания и олимпиады по этой дисциплине.

В конце августа стало известно, что ученики 10-х и 11-х классов в рамках программы начальной военной подготовки будут изучать тему БПЛА. Модуль станет третьим в обучающей программе. Школьники узнают о способах применения дронов, а также о том, как провести разведку местности с помощью объектов.