"Активные граждане" выберут новые мероприятия, которые пройдут в экоцентре "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам предложили выбрать на портале "Активный гражданин" новые мероприятия, которые пройдут в экоцентре "Яуза". Голосование доступно на сайте проекта.

Так, гражданам предлагают выбрать пять вариантов из 14 представленных. В списке есть лекции, экскурсии, квесты, мастер-классы, различные занятия, турниры, а также мероприятия в рамках летней естественнонаучной школы "Зеленый кампус". Кроме того, представители экоцентра также могут организовать короткие походы и мини-экспедиции, а для дошкольников – литературный клуб, уроки экологии и летнюю программу "Нешкола".

Экоцентр в районе Отрадное начал работать в конце 2022 года. Гостям рассказывают об экологических профессиях и предлагают им представить себя в роли экоурбаниста или городского фермера.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за первый год работы экоцентр посетили более 20 тысяч человек. Здесь проходят различные городские экологические мероприятия. По данным градоначальника, за год было проведено свыше 1,2 тысячи экскурсий, настольных игр и мастер-классов.

Также на базе центра школьники могут пройти профильные стажировки, поучаствовать в приключенческих экоквестах. Для студентов полезными будут тематические лекции, отметил мэр.



Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"