Москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбирали, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Свое мнение высказали более 235 тысяч человек.

Предлагалось 10 вариантов, из которых можно было выбрать 5. В списке основных предпочтений оказались концерты, кинопоказы и выставки. Также москвичи выбирали творческие мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей, спортивные тренировки и танцевальные занятия.

Меньше всего голосов было за творческие встречи с известными людьми, лекции, конференции, семинары, квизы и презентации книг. Более 1,5 тысячи горожан предложили свой вариант ответа.

Организаторы учтут пожелания москвичей при формировании программы мероприятий на текущий год.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, меньше чем за год работы Южный речной вокзал превратился в популярную культурную площадку. На его территории прошло уже свыше 300 бесплатных мероприятий, которые посетили более 230 тысяч человек.

"В новом году мы продолжим проводить здесь различные мероприятия с учетом пожеланий пользователей проекта "Активный гражданин", – пообещал заммэра.

Ранее стало известно, что на портале "Активный гражданин" запустят голосование по выбору имени для детеныша косатки Наи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

Помимо этого, москвичи помогут составить программу семейных мероприятий для "Технограда" на ВДНХ в 2024 году. На портале "Активный гражданин" открылось голосование на соответствующую тему.

Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году