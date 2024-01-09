Москвичи выберут название для просветительского проекта по финансовой грамотности

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Москвичи с помощью нового голосования на портале "Активный гражданин" выберут название для просветительного проекта по финансовой грамотности, который больше года проходит в городских библиотеках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что для участников представили восемь вариантов – "Клуб финансово грамотных", "Абонемент ФинГрам", "Библиофин", "Студия финансовой грамотности", "Школа финансов", "Финансы: просто о сложном", "Азбука финансовой грамотности" и "Финансовая грамотность от а до я". Люди могут выбрать название из этого списка или придумать свое.

Проект по повышению финансовой грамотности в московских библиотеках стартовал в 2022 году по инициативе столичных департаментов финансов и культуры. На данный момент мероприятия в рамках проекта проходят во всех городских округах.

На встречах, мастер-классах, бизнес-играх и кейс-сессиях москвичи совместно с экспертами разбирают различные ситуации, связанные с финансами, инвестициями, страхованием, а также изучают способы ведения семейного бюджета, правила кредитования, мошеннические схемы и другое. Занятия проводят специалисты центра финансовой грамотности Москвы, представители крупных финансовых структур и блогеры.

Указывается, что проект по финансовой грамотности востребован среди горожан всех профессий и возрастов. Он позволяет людям улучшить свои знания в области финансов недалеко от дома и бесплатно задать интересующие вопросы экспертам.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2023 года в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел День финансовой грамотности. Гости бесплатно посетили серию просветительских мероприятий, в числе которых были лекции, мастер-класс и квиз. Принять участие могли как взрослые, так и дети.

Финансовая грамотность. Банкноты