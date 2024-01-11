Свыше 3,5 тыс входных групп подъездов обновили в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Более 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в столице в прошлом году в рамках московской программы капремонта жилого фонда. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что при проведении работ специалисты использовали современные российские материалы и технологии.

В ходе обновления рабочие заменяли входную дверь, витражное остекление, напольную плитку в придверном пространстве и отмостки, а также ремонтировали козырек. Все подъездные двери, устанавливаемые в рамках программы капремонта, соответствуют единому стандарту, обладают высокой пожаростойкостью и оснащены окном для обзора территории вокруг дома, добавила пресс-служба.

Также там указали, что в столичную программу капремонта вошли свыше 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.

Ранее сообщалось, что больше 2,3 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в прошлом году. По словам Бирюкова, больше всего зданий привели в порядок в Центральном, Южном и Северном административных округах. В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что перечень работ для каждого дома определяют, учитывая срок службы инженерных систем и их техническое состояние.

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