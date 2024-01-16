"Мой район. Новости": станция "Потапово" будет новой конечной на Сокольнической линии

Более 90 тысяч жителей ТиНАО и района Южное Бутово получат метро в шаговой доступности. В 2024 году Сокольническую линию продлят до станции "Потапово". Она станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. Это один из крупных городских транспортных проектов.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал и о других планах на 2024 год. В метро прокладывают Рублево-Архангельскую линию и продолжают строительство Троицкой линии. В этом году в эксплуатацию введут первую очередь от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Кроме того, в столице планируют построить более 90 километров дорог и 15 пешеходных переходов.

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