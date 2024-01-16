Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 25,4 тысячи человек стали обладателями новых квартир по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в прошлом году новые квартиры получили более 9,6 тысячи москвичей. В округе уже возвели 44 новых дома, в настоящее время специалисты строят 41 здание и проектируют еще 23.



"Параллельно развиваем социальную инфраструктуру в ЮВАО, в том числе за счет частных инвесторов, по программе стимулирования создания новых рабочих мест", – поделился мэр.

Вместе с тем Собянин рассказал, что в ЮВАО возведут шесть новых детских садов – два в районе Люблино и по одному в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанском, Южнопортовом. Кроме того, в планах построить две школы – в Текстильщиках и Южнопортовом.



Собянин добавил, что в районе Выхино-Жулебино за счет городского бюджета специалисты возведут спорткомплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.

Ранее стало известно, что двухсекционному жилому дому с подземным паркингом, построенному по реновации в Нижегородском районе, дали разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, у здания переменная этажность. Общая площадь дома составляет более 31 тысячи квадратных метров, внутри находится 331 квартира.

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