16 января, 11:25Мэр Москвы
Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Порядка 25,4 тысячи человек стали обладателями новых квартир по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, в прошлом году новые квартиры получили более 9,6 тысячи москвичей. В округе уже возвели 44 новых дома, в настоящее время специалисты строят 41 здание и проектируют еще 23.
"Параллельно развиваем социальную инфраструктуру в ЮВАО, в том числе за счет частных инвесторов, по программе стимулирования создания новых рабочих мест", – поделился мэр.
Вместе с тем Собянин рассказал, что в ЮВАО возведут шесть новых детских садов – два в районе Люблино и по одному в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанском, Южнопортовом. Кроме того, в планах построить две школы – в Текстильщиках и Южнопортовом.
Собянин добавил, что в районе Выхино-Жулебино за счет городского бюджета специалисты возведут спорткомплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.
Ранее стало известно, что двухсекционному жилому дому с подземным паркингом, построенному по реновации в Нижегородском районе, дали разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, у здания переменная этажность. Общая площадь дома составляет более 31 тысячи квадратных метров, внутри находится 331 квартира.
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