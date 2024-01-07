Преподаватели рассказали о занятиях в столичном технопарке "Наукоград"

С 2023 года на юге Москвы действует детский технопарк "Наукоград". Ребята пробуют себя в программировании, конструировании, но одно из самых популярных направлений – авиация.

Во время обучения дети пробуют построить самолеты, корабли и вездеходы, мосты и электростанции, изучают космос и урбанистику. Так ребятам проще определиться с выбором будущей профессии, отметили преподаватели "Наукограда".

Как проходят занятия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.