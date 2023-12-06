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06 декабря, 14:29

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Москвичам рассказали, чем уникальны занятия в проекте "Учебный день в музее"

Язык МКС и геометрия зданий: как проходят школьные уроки в музеях Москвы

Более 88 тысяч столичных школьников приняли участие в проекте "Учебный день в музее" в предыдущем учебном году. На этих занятиях школьники при помощи музейной экспозиции и представленных в ней предметов узнают новый материал по истории, литературе, иностранным языкам, физике и другим предметам. Кураторы проекта рассказали Москве 24, какие возможности открывает такой формат.

Знания на практике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В проекте "Учебный день в музее" в предыдущем учебном году поучаствовали больше 88 тысяч ребят из 273 школ и колледжей, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Программа позволяет столичным преподавателям организовывать полноценные уроки в музейных пространствах.

В целом в проекте задействовано более 30 площадок, доступно свыше 30 уроков, а больше 110 – в онлайн-формате.

Например, геометрические основы – свойства окружностей и секторов – школьники изучали в Государственном музее обороны Москвы на примере городской системы ПВО времен Великой Отечественной войны. А по скафандрам в Музее космонавтики узнали о давлении газов. Благодаря таким урокам дети не просто изучают теорию, а используют полученные знания на практике, проходят тесты и выполняют различные задания.

Русский язык в космосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Узнать, на каком языке общаются космонавты МКС, почувствовать себя настоящим экспертом по коммуникации в космосе, изучить строение аппаратов, которые бороздили внеземное пространство, – все возможно благодаря уроку "Русский язык – язык международного общения" в мемориальном Музее космонавтики. Об этом Москве 24 рассказала учитель русского языка и литературы Цифровой школы, автор урока Элина Стрейкмане.

Урок "Русский язык – язык международного общения" предназначен для школьников 8–9-х классов. В ходе занятия ученики знакомятся с историей экспонатов и необычным языком – руслишем (сочетание русского и английского), на котором общаются космонавты МКС.

"Сначала ребята узнают, что такое руслиш, для этого им предоставляется печатная памятка и небольшая выдержка из интервью астронавта, также они читают о важности русского языка для работы в космосе и изучают экспонаты музея", – рассказала преподаватель.

Одно из практических занятий – сопоставить изображение выставочных объектов из зала "Международное сотрудничество" с текстовыми материалами – интересными фактами и названиями.

Преподаватель считает, что благодаря такому формату школьники могут познакомиться с лексическими, грамматическими, стилистическими особенностями русского языка в необычном интерактивном формате, а также расширить словарный запас.

В современном мире уроки не должны ограничиваться пространством школы, тем более в Москве. Город дает массу возможностей для посещения парков, технопарков, музеев, выставок и других площадок.
Элина Стрейкмане
учитель русского языка и литературы Цифровой школы

Кроме того, так ребята понимают, что все полученные в школе знания можно применить на практике. А еще такие занятия – интерактивны. Школьники не просто сидят за партами и учебниками, а проводят целую исследовательскую работу – смотрят, ищут, соревнуются между собой, что делает образовательный процесс еще более увлекательным.

Заповедные многогранники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятники русского деревянного зодчества в Коломенском стали наглядным материалом для решения задач по теме "Многогранники" (с ней старшеклассники знакомятся на уроках геометрии на базовом уровне).

Благодаря архитектурным объектам можно рассчитывать объемы и площади поверхностей многогранников, а также строить осевые сечения пространственных фигур, рассказал Москве 24 один из авторов урока — методист по математике Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, член Союза писателей России Григорий Самойлик.

В музее-заповеднике "Коломенское" проходит урок для 10–11-х классов "Многогранники в русском деревянном зодчестве". Во время урока школьники знакомятся с историческим материалом, посвященным русскому деревянному зодчеству, и решают практико-ориентированные задачи по теме "Многогранники" в группах.

"В Коломенском находится множество памятников архитектуры, которые интересны не только с исторической, но и с математической точки зрения, поскольку они составлены из многогранников. На таком занятии учащиеся могут увидеть эти фигуры, найти объемы, рассчитать площадь их поверхности", – рассказал методист.

Одно из практических заданий – познакомиться с архитектурой башен Сумского и Братского острогов и выявить многогранники, из которых они состоят. Затем нужно изобразить их в рабочем листе, построив осевые сечения каждой фигуры. Следующий этап – вычислить площадь боковой и полной поверхности одного из фрагментов здания.

Методист уверен, что благодаря такому подходу учащиеся начинают понимать, для чего математика нужна в реальной жизни.

При посещении музея становится ясно, что инженерия, расчеты, архитектура – все это математика. Благодаря мощному математическому аппарату, который создавался не одним поколением ученых, можно строить здания, которые простоят сотни лет.
Григорий Самойлик
методист по математике ИРПО ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук, член Союза писателей России

А еще, такие уроки – это возможность для школьников лишний раз посетить музей, познакомиться с историей и архитектурой, что тоже важно для развития личности, заключил методист.

Английский с музыкой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В свою очередь, окунуться в атмосферу прошлого века, узнать о творчестве великого русского композитора и музыканта, освоить новое и повторить изученное предлагают школьникам на уроке английского языка в мемориальном музее А. Н. Скрябина. Об этом Москве 24 рассказала один из авторов урока, методист по иностранным языкам Городского методического центра департамента образования и науки Москвы Елена Жукова.

По ее словам, как только школьники переступают порог музея, они переносятся в эпоху серебряного века, соприкасаются с жизнью и творчеством автора, проникаются атмосферой того времени и могут оценить вклад композитора в культуру.

На данный момент об Александре Скрябине не так много информации в открытых источниках. Выполняя задания, подростки узнают основные даты, интересные факты и события из его жизни. Например то, что Александр Николаевич был полиглотом и говорил на нескольких языках, а также первым в мире начал исполнять музыкальные произведения в сопровождении динамического цветного освещения – светомузыки.
Елена Жукова
куратор урока, методист по иностранным языкам Городского методического центра

Причем цветосветовой аппарат для домашних исполнений изготовили по его собственным эскизам для симфонической поэмы "Прометей". Одно из заданий рабочего листа как раз посвящено этому изобретению, добавила Жукова.

"Еще одна задача – найти определенные предметы обстановки квартиры и описать их. Скрябин безумно любил инновации. Он был один из первых, у кого в Москве появился телефон. Его номер учащиеся узнают, решив небольшую математическую задачу", – отметила автор.

Как стать участником?

Присоединиться к занятиям может любое учебное учреждение, подведомственное департаменту образования и науки Москвы. Для этого на сайте проекта необходимо выбрать музей и урок, который соответствует возрасту ребенка, а также дату проведения, после чего останется лишь зарегистрироваться (это обязательный этап) и получить подтверждение от руководства школы и сотрудников Института развития профильного обучения МГПУ.

К каждому занятию разработаны текстовые и практические задания, сценарии и списки литературы. Перед учебным днем преподаватель должен скачать эти материалы на сайте проекта и распечатать для каждого ученика. При необходимости педагог может заранее проконсультироваться с куратором и посмотреть экспозицию, которая будет задействована во время урока.

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