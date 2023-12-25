Глава Рособрнадзора сообщил, что ЕГЭ стал объективным экзаменом без утечек

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщил, что экзамен стал объективным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас ЕГЭ проходит без утечек и каких-либо замечаний от экспертов. Музаев напомнил, что призывы отменить экзамен не прекращались с момента его появления.

Руководитель Рособрнадзора признал, что до 2013 года на ЕГЭ могло происходить "форменное безобразие" в виде списываний, различных утечек и прочего. Однако в дальнейшем контроль за проведением экзамена стал только усиливаться и не было допущено ни одной утечки.

Музаев также указал, что призывающие отменить ЕГЭ зачастую не предлагают, чем в таком случае его можно заменить.

Он отметил, что при низком уровне безработицы и наращивании мощностей во всех сферах времени на эксперименты с ЕГЭ нет. Музаев заключил, что подход выработался и оправдал себя.

Ранее Анзор Музаев сообщил, что Рособрнадзор готов разработать и включить в линейку ЕГЭ экзамен по новому предмету "Основы безопасности и защиты Родины", если будет такая необходимость.

Музаев также рассказал, что новая модель высшего образования в России, которая вступит в силу во всех вузах страны с 1 сентября 2025 года, не будет предполагать какие-либо изменения в формат и содержание ЕГЭ.

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