Депутат МГД: связка между предпрофессиональными классами и ВУЗами поможет абитуриентам

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Предпрофессиональные классы столицы работают в прямой связке с высшей школой, что помогает в качественной профориентации и в будущем поступлении. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Олега Артемьева.

"Наши московские предпрофессиональные классы уже заработали хорошую репутацию и среди школьников, и в родительском сообществе", – рассказал он.

Депутат объяснил, что подобный формат помогает ученику сосредоточиться на выбранном направлении, лучше готовиться к вступительным испытаниям, получить глубокие знания. В частности, это связано с тем, что знакомство с высшей школой, участие в научно-практических конференциях, проектная деятельность помогают задать правильный вектор в обучении, дают многочисленные плюсы.

По информации Артемьева, проектная деятельность помогает школьникам показать себя работодателям. В пример он привел учеников инженерных и ИТ-классов, разработавших мобильного медицинского робота для красных зон, проект эффективной системы вентиляции для шахт, телеметрический комплекс для ракеты-носителя "Вереск".

Подчеркивается, что 53 вуза работают в связке с предпрофессиональными классами в Москве. Парламентарий отметил, что за время обучения учащиеся профессиональных классов могут спланировать стратегию для поступления.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ученики предпрофессиональных классов в Москве займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе высших учебных заведений. Ребята получат возможность использовать лаборатории и информационные базы вузов.

Также около 90 новых лабораторий и мастерских откроют в столичных колледжах Москвы в 2024 году. Улучшение качества образования затронет почти все специальности, включая поваров-кондитеров, электриков и сварщиков.

Профессиональные классы открылись почти в каждой второй школе Москвы