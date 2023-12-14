Станцию "Академическая" Троицкой линии метро запустят одной из первых

Станция "Академическая" заработает одной из первых в 2024 году. Ее пассажиропоток в рабочий день будет достигать 11 тысяч человек. Ожидается, что после запуска всей линии метро этот показатель может вырасти до 13 тысяч человек.

По предварительным прогнозам, нагрузка на одноименную станцию на Калужско-Рижской линии метро снизится на 20%. Подробнее о строительстве новой станции – в эфире телеканала Москва 24.