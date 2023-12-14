Условия программы по созданию рабочих мест изменились в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Условия программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) изменились в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, теперь застройщики смогут восстанавливать объекты культурного наследия при реконструкции зданий по программе, а также учитывать склады при расчете площади промышленных МПТ. Заммэра напомнил, что инвесторы возводят социальные, деловые, промышленные, иные важные объекты, Москва предоставляет им льготы. Новые районы получают сбалансированную застройку, горожане могут найти работу рядом с домом.

Заммэра уточнил, что учитывать площадь складов застройщики смогут, если она не будет превышать 25% от всей заявленной площади. Ранее склады не учитывали при расчете площади промышленных МПТ.

"По условиям программы льгота инвестору рассчитывается исходя из площади объекта, в котором появятся рабочие места", – объяснил он.

Помимо этого, при поэтапной сдаче мест приложения труда сумма банковской гарантии теперь уменьшается на часть льготы, которая рассчитана от общей площади возводимых объектов, заметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он пояснил, что изначально при заключении договора с инвестором банковская гарантия предоставлялась на всю сумму отсрочки по оплате за смену вида разрешенного использования земли. В процессе отсрочка превращалась в льготу, но сумма банковской гарантии оставалась прежней. Сейчас это устранено.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой порядка 120 тысяч москвичей.

Мэр напомнил, что сейчас на 1 рубль льготы от города приходится 5,5 рубля частных вложений. Он подчеркнул, что это говорит об эффективности программы, которая за четыре года охватила практически все районы столицы.

До этого сообщалось, что инвесторы построят в столице 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года город заключил более 60 соглашений в рамках данного проекта.

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях