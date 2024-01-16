Анастасия Ракова сообщила о закупке более 200 квадрокоптеров для московских колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Обновленные площадки для обучения специалистов по управлению беспилотниками появились в шести колледжах Москвы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, для практической подготовки специалистов было переоборудовано четыре учебно-тренировочных полигона, а также предоставлено более 200 новых БПЛА разных типов. Ракова подчеркнула, что город закупил примерно 200 комплектов, на которых можно будет тренировать сборку дронов. После обучения студенты смогут собирать квадрокоптеры всего за 15 минут, уточнила заммэра.

Как утверждает Ракова, около 900 учащихся каждый год будут проходить практику в управлении и программировании беспилотниками. Так, первыми, кто отработает перемещение грузов, тушение пожаров и многое другое, будут студенты Московского колледжа бизнес-технологий, политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова, колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 и Московского государственного образовательного комплекса.

"После такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах", – добавила заммэра.

В политехническом колледже имени Н. Н. Годовикова, колледже автоматизации и информационных технологий № 20 и Московском государственном образовательном комплексе появились четыре диспетчерских тренажера, на которых студенты смогут обучиться планированию полетов и предотвращению аварии с участием дронов.

В колледже полиции сделали лаборатории для тренировок с беспилотниками самолетного типа, а также установили макет одного из районов Москвы для обучения, направленного на поиск объектов с помощью дронов.

В отделении "Зябликово" образовательного комплекса градостроительства "Столица" после ремонта была обустроена лаборатория БПЛА, где будут тренировать специалистов по беспилотникам. Учеников обучат сборке и управлению квадрокоптерами, а также подготовке 3D-моделей карт местности.

В конце июня прошлого года правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу – до 2035 года.

Данная стратегия определяет пять ключевых направлений, включая в том числе стимулирование спроса на отечественные беспилотники, разработку и серийный выпуск БАС и создание центров внедрения новых технологий при разработке беспилотников.

В июле Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем.



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