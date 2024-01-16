16 января, 16:30Город
Более 8 тысяч крыш многоквартирных домов обновили в Москве с 2015 года
В Москве обновили более восьми тысяч крыш многоквартирных домов. Работу провели в рамках программы капитального ремонта, которая действует в столице с 2015 года.
Как уточнил заммэра Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства полностью меняли покрытие крыш, ремонтировали стыки плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновляли ограждения. При ремонте использовали современные отечественные материалы и передовые технологии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.