Более 8 тысяч крыш многоквартирных домов обновили в Москве с 2015 года

В Москве обновили более восьми тысяч крыш многоквартирных домов. Работу провели в рамках программы капитального ремонта, которая действует в столице с 2015 года.

Как уточнил заммэра Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства полностью меняли покрытие крыш, ремонтировали стыки плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновляли ограждения. При ремонте использовали современные отечественные материалы и передовые технологии.

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