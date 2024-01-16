Более 8 тыс крыш жилых домов отремонтировали в Москве с 2015 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства починили свыше восьми тысяч крыш жилых домов в рамках программы капремонта. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, московская программа капремонта является одним из самых масштабных проектов обновления жилья не только в РФ, но и в мире. В нее включили свыше 29 тысяч домов общей площадью 290 миллионов квадратных метров, указал Бирюков.

Отмечается, что в ходе работ специалисты полностью меняют покрытие, ремонтируют стыки плит, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновляют ограждение. Капремонт плоских крыш проводится только при температуре выше нуля. Сначала рабочие снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми расположена армированная пескобетонная стяжка. Если она в плохом состоянии, ее частично отливают заново или целиком меняют, после чего сверху укладывают полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температуры.

Скатные металлические крыши можно чинить в любое время года. Специалисты меняют старое покрытие на оцинкованный металл и утепляют чердачное перекрытие, чтобы повысить энергоэффективность жилого дома. Все работы в рамках программы капремонта проводятся с использованием современных российских материалов и передовых технологий.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2015 года капитально отремонтировали около 250 домов в стиле неоклассицизма. В частности, такие работы затронули дома на Часовой улице, в Гагаринском переулке и в Большом Кисловском переулке.

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