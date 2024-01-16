В Москве капитально отремонтировали более 120 домов, где жили выдающиеся военные деятели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве капитально отремонтировали свыше 120 домов, где жили выдающиеся военные деятели. Об этом столичный комплекс городского хозяйства рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Более 120 домов, где жили выдающиеся военные деятели, отремонтировали по столичной программе капитального ремонта жилого фонда. Имена этих людей носят улицы и проспекты города, а их подвиги вошли в историю", – отмечается в публикации.

Так, например, в 2022 году работы были проведены в Маршальском доме, который располагается в переулке Сивцев Вражек, 29/16. Раньше здесь жил начальник штаба Рабоче-крестьянской Красной армии Борис Шапошников. Рабочие привели в порядок фасады, отремонтировали окна и двери, произвели замену коммуникаций и обновили входные группы.

В 2023 году капремонт провели в доме № 29 на Русаковской улице, где жил советский разведчик Ян Черняк, который считается прототипом образа Штирлица. Здесь восстановили фасад и балконы, проложили новую электросеть, обновили керамогранитную плитку цоколя. В рамках работ главной задачей было сохранить исторический облик здания.

Также отремонтирован дом № 3 в Орлово-Давыдовском переулке. Раньше по этому адресу жил герой войны и народный артист СССР Евгений Весник. Здесь заменили инженерные сети и отреставрировали фасады, используя полимерцементные смеси на армирующих сетках.

В прошлом году в Москве капитально отремонтировали больше 2,3 тысячи многоквартирных домов. По словам заммэра Петра Бирюкова, больше всего зданий привели в порядок в Центральном, Южном и Северном административных округах. В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что перечень работ для каждого дома определяют, учитывая срок службы инженерных систем и их техническое состояние.



Более 30 исторических зданий отреставрировали в столице в 2023 году