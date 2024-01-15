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15 января, 14:55

События

Москва онлайн покажет, как проходит акция по сбору хвойных деревьев в столичном зоопарке


Московский зоопарк принимает елки, пихты и сосны, которые не успели продать перед новогодними праздниками на базарах. Первые деревья уже украсили вольеры животных.

16 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как овцебыки распоряжаются подарками.

Корреспондент Анна Луговская узнает у сотрудников зоосада, как проходит ежегодная акция по сбору хвойных деревьев, и расскажет интересные факты об овцебыках.

Смотрите прямую трансляцию 16 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

животныегородМосква онлайн
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