Москва онлайн покажет, как проходит акция по сбору хвойных деревьев в столичном зоопарке



Московский зоопарк принимает елки, пихты и сосны, которые не успели продать перед новогодними праздниками на базарах. Первые деревья уже украсили вольеры животных.

16 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как овцебыки распоряжаются подарками.

Корреспондент Анна Луговская узнает у сотрудников зоосада, как проходит ежегодная акция по сбору хвойных деревьев, и расскажет интересные факты об овцебыках.

Смотрите прямую трансляцию 16 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.