Системы водоотведения капитально отремонтировали почти в 120 домах Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Внутренний водосток обновили в 119 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Там отметили, что в ходе работ специалисты задействовали современные технологии.

"В основном для отвода осадочных и ливневых вод используется система внутреннего водостока, который проходит внутри конструкций зданий. Чтобы привести его в порядок, нужно демонтировать старые трубопроводы (в случае отсутствия доступа – заглушить) и перенести их в новое место, обозначенное проектом", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что на сегодняшний момент специалисты применяют метод санации – современный способ восстановления трубопроводов, который не требует их разрушения. В существующую конструкцию внедряют рукав из полиэфирного волокна, покрытый с наружной стороны пленкой из термопластичного полиуретана. Он пропитывается эпоксидной смолой.

После этого под воздействием воды или же сжатого воздуха, посредством пневматического барабана рукав выворачивается в трубопровод и расправляется в нем. Таким образом он принимает форму водосточной трубы и заполняет все разрушенные участки.

Отмечается, что ремонт стояка занимает лишь одни сутки. Подобные мероприятия не вызывают много шума. Срок эксплуатации санированных трубопроводов составляет не менее 50 лет.

Наибольшее количеством трубопроводов отремонтировали по этой технологии в ЮАО (47 домов). На втором месте – САО и СВАО (по 16 домов), на третьем – ВАО (девять домов).

Ранее стало известно, что за 10 лет на газопроводах Москвы установили свыше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств с электроприводом. Подобные устройства пришли на замену механическим крановым узлам на газопроводах высокого и среднего давления.

Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО