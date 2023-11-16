Свыше 3 километров газопроводов модернизировали на севере Москвы

Фото: пресс-служба АО Мосгаз

Специалисты завершили реконструкцию газопроводов общей протяженностью более 3 километров на севере Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как уточнил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов, модернизация проходила в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности.

"В настоящее время столичные газовики завершили реконструкцию газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе и приступили к финальному этапу строительства участка газопровода низкого давления", – сказал Торсунов.

Реконструкция газопроводов на севере города стартовала в ноябре прошлого года. Мероприятия там осуществляются на двух участках газовых сетей – с высоким и низким давлением.

Работники задействуют бестраншейные технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта. В рамках мероприятий они заменят старые стальные трубы с истекающим сроком эксплуатации на полиэтиленовые.

Новые газопроводы сделаны из высококачественных материалов российского производства, отметили в департаменте. Они устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены коррозии.

Ранее стало известно, что специалисты завершили реконструкцию газопровода низкого давления, который находится между аллеей Жемчуговой и улицей Вешняковской в Вешняках. Модернизация обеспечит бесперебойную подачу газа пользователям и увеличить пропускную способность существующих сетей.

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону