Собянин: с 2012 года в ТиНАО обновили и построили десять очистных сооружений

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения продолжается в ТиНАО, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"С 2012 года поменяли свыше 65 километров водопроводных сетей, реконструировали 24 водозаборных узла, обновили и построили 10 очистных сооружений, еще 14 узлов перевели с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города", – говорится в его публикации.

Как отметил градоначальник, в настоящее время ведутся работы по реконструкции очистных сооружений "Шишкин лес". Мэр Москвы пообещал, что они будут полностью готовы к концу текущего года.

Собянин обратил внимание, что здесь будут применяться самые современные технологии. По его словам, 80% оборудования будет отечественного производства.

Предполагается, что вода будет проходить этап механической и биологической очистки, доочистки на дисковых микрофильтрах, а также обеззараживание через ультрафиолет.

Масштабная модернизация проводится без остановки производственного процесса, подчеркнул мэр. Градоначальник сообщил, что в это же время по соседству строятся новые очистные сооружения. В перспективе планируется провести переподключение и отказаться от старой системы очистки.

Как отмечает пресс-служба мэра и правительства Москвы, вода в ТиНАО поступает как по централизованному водопроводу, так через подземные источники. С 2012 года объем поставляемой воды вырос в четыре раза – с 22 до 91,45 тысячи кубических метров.

Этот район хотят перевести на московский водопровод, чтобы обеспечить беспрерывную поставку воды высокого качества потребителям. Но отказаться полностью от подземных источников не получится. В местах, где это сделать нельзя, старое оборудование водозаборных узлов поменяют на новое.

Сейчас на объектах водозабора монтируют модульные станции водоподготовки, где производится обезжелезивание, смягчение воды или ее дезодорация, а также создаются обратноосмотические мембранные фильтры.

Что касается работ на очистных сооружениях "Шишкин лес", производительность на уровне 4,5 тысячи кубических метров в сутки сохранится. При этом сток будет лучше обрабатываться, и усовершенствуется система сбора и очистки вентиляционных выбросов.

В рамках проекта будет установлена система автоматизации, диспетчеризации, а также предусмотрено дистанционное управление.

Близятся к завершению работы по возведение аэротенков и вторичных отстойников. На территории будет построено отдельное здание, где будет работать оборудование механической очистки, доочистки на дисковых микрофильтрах.

Начинается установка иловой камеры и сопутствующих инженерных конструкций. Работы завершены на 50%.

На фоне роста объема поставляемой воды в ТиНАО водопотребление Москвы снижается. Так, в 2010 году поставки каждый день были на уровне 4 миллионов кубических метров, сейчас показатель составляет 2,7–2,8 миллиона кубических метров. Этого удалость достичь благодаря рациональному водопользованию.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы заверили, что обеспечивающие водоснабжение столицы водохранилища, несмотря на жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме. Две водные системы состоят из 15 водохранилищ, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Ежедневно столица потребляет из них 2,8 миллиона кубометров воды.

Как добавил вице-мэр Петр Бирюков, качество воды ежедневно проверяют по 184 показателям. При необходимости в технологию водоподготовки вносятся изменения, например, специалисты могут провести дополнительную очистку углем.



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