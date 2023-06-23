Столичная компания представила технологически новые полимерные трубы для водоснабжения

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания "Полипластик" представила полимерные трубы для водоснабжения и водоотведения, выполненные с применением новых технологических решений. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"С 20 по 22 июня "Группа "Полипластик" принимала участие в VII Всероссийском водном конгрессе Vodexpo 2023. На своем стенде компания представила образцы полимерной трубной продукции – как уже известные, так и новые технические решения для сферы водоснабжения, водоотведения и отопления, бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов", – рассказал он.

Так, одна из представленных труб выполнена из молекулярно ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О). Использование этого материала, позволяет делать стенки достаточно тонкими, сохраняя при этом надежность. Такая труба может выдержать агрессивное физическое, химическое и температурное воздействие и прослужить больше 100 лет.

Отмечается, что "Полипластик" в различных федеральных программах развития инженерной инфраструктуры. Например, с 2018 года предприятие поставило десятки тысяч километров полимерных труб в рамках проектов "Чистая вода", "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал". Компания продолжает увеличивать объем выпускаемой продукции, по итогам 2022 года нарастив поставки более чем на 23%.

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