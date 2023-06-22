Московская компания разработала систему для анализа поведения покупателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная компания "Гаоди", занимающаяся производством электроники, разработала систему анализа поведения покупателей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В своей работе система использует искусственный интеллект. Само же устройство, собирающее и обрабатывающее данные, состоит из камеры и нейронного процессора. Оно предназначено для использования в офлайн-магазинах. Система может определять пол и возраст клиентов, отслеживать их взгляд и таким образом определять потенциально интересные для покупателей товары.

"Аналитика поведения и заинтересованности клиентов – один из важнейших инструментов для всех сегментов ретейла. Благодаря ей можно определить, какие товары привлекают внимание покупателя за счет внешнего вида, как правильно расположить их на полках магазина, а также понять, какие инструменты способствуют увеличению интереса к продукции", – сказал Овчинский.

Как отмечают в самой компании, их разработка позволит предприятиям ускорить исследования потребительского спроса и, соответственно, быстрее реагировать на его изменения. Ожидается, что она будет интересна как крупным, так и малым ретейлерам, а также владельцам отдельных корнеров в магазинах.

Ранее сообщалось, что столичный производитель "Бакор" разработал и запатентовал технологию изготовления керамических фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов. По словам Овчинского, отечественная технология превосходит по показателям импортные аналоги.

