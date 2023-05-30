Столичная компания приступила к выпуску браслетов для дистанционного контроля здоровья

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В столице начнется серийный выпуск умных браслетов, которые будут применяться в рамках единой платформы дистанционного контроля здоровья "Цифровой аватар", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, последние два года московская компания "Праймсофт" активно развивает направление гражданской телемедицины. Недавно там разработали платформу "Цифровой аватар", предназначенную для анализа состояния здоровья сотрудников.

Теперь производитель решил запустить серийное производство браслетов, фиксирующих основные физиологические параметры человека: ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие.

Устройства будут работать в рамках единой платформы, направляя в систему полученные данные. Ежемесячно планируется изготавливать до двух тысяч изделий. Первые поставки запланированы на третий квартал 2023 года.

"Благодаря этим браслетам предприятия и городские службы смогут следить за состоянием своих сотрудников – полученные данные с помощью современных диагностических программ и систем мониторинга будут анализировать медицинские работники, трудоустроенные в штате разработчика или в компании заказчика", – сказал Овчинский.

Он рассказал, что сейчас на этапе тестирования находится уже 50 браслетов.

Генеральный директор компании-производителя Александр Заверзаев, в свою очередь, назвал выпуск собственных устройств важным шагом в создании собственной цифровой экосистемы. По его словам, платформа "Цифровой аватар", на базе которой будут функционировать браслеты, проверена и внесена в федеральный реестр отечественного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин следит за своим здоровьем с помощью трекеров и приложений. 36% проводят мониторинг своего здоровья как во время тренировок, так и в повседневной жизни.

Также 22% опрошенных рассказали, что используют специальные мобильные приложения, чтобы не забыть вовремя принять БАДы. Только 14% респондентов сообщили, что используют умные часы и браслеты.

Каждый четвертый россиянин записывается к врачу через различные приложения. Онлайн подбирают врачей и клиники и покупают товары для здоровья по 20% респондентов. Кроме того, каждый пятый участник опроса обращается за консультацией через телемедицинские сервисы, ведет тетрадь здоровья и следит за объемом выпитой воды.

